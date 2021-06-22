تراند الفن: الحماية المدنية تواصل رفع حطام حادث قطار حلوان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت آخر الأخبار 9 زيارة

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة برفع حطام حادث تصادم قطار أوتوبيس بمنطقة حلوان، بعد الدفع بعدد من الأوناش لتسير الحركة على شريط السكة الحديد. وقال مصدر، في تصريح لـ “القاهرة 24″، إنه تم الاستعانة بـ2 ونش، ومُعدات ثقيلة لرفع حطام السيارتين (الميكروباص)، تمهيدًا لإعادة الحركة وتسير القطار المتوقف.



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