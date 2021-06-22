فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - دخل نادي الحزم السعودي في مفاوضات قوية في الأيام الماضية مع إدارة نادي الزمالك، للحصول علي خدمات يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض في الموسم المقبل.
وعلم “القاهرة 24” من مصادره أن النادي السعودي يضع أوباما علي قائمة أولوياته منذ فترة، ولكنه كان يؤجل الأمر لحين اقتراب الفريق الأبيض من إنهاء الدوري حتي لاينشعل اللاعب.
وكشف المصدر أن المفاوضات زادت في الفترة الماضية، وطلب النادي السعودي حسم الأمر من الآن علي أن ينضم اللاعب عقب نهاية الدوري أو فى حالة ضمان الزمالك حسم الدوري، لينتظم في فترة إعداد الفريق.
وتوجد موافقة مبدئية من جانب إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب علي الأمر، خاصة في ظل وجود نفس الموافقة من جانب اللاعب، والذي يؤجل حسم الأمر هو الآخر حتي نهاية الموسم الحالي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نادي الحزم السعودي يفاوض يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.