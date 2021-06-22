تراند الفن: نادي الحزم السعودي يفاوض يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - دخل نادي الحزم السعودي في مفاوضات قوية في الأيام الماضية مع إدارة نادي الزمالك، للحصول علي خدمات يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وعلم “القاهرة 24” من مصادره أن النادي السعودي يضع أوباما علي قائمة أولوياته منذ فترة، ولكنه كان يؤجل الأمر لحين اقتراب الفريق الأبيض من إنهاء الدوري حتي لاينشعل اللاعب.

وكشف المصدر أن المفاوضات زادت في الفترة الماضية، وطلب النادي السعودي حسم الأمر من الآن علي أن ينضم اللاعب عقب نهاية الدوري أو فى حالة ضمان الزمالك حسم الدوري، لينتظم في فترة إعداد الفريق.

وتوجد موافقة مبدئية من جانب إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب علي الأمر، خاصة في ظل وجود نفس الموافقة من جانب اللاعب، والذي يؤجل حسم الأمر هو الآخر حتي نهاية الموسم الحالي.