تراند الفن: 7 شروط للحصول على مساعدات الكوارث من «التضامن»: محضر شرطة وتقرير طبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم التعويضات في أوقات الأزمات والكوارث العامة، وذلك في اطار الحماية الاجتماعية التي تقوم بها، حيث عوضت 215 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث سواء كانت فردية أو عامة بإجمالي 600 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يتم صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة والتي تقع لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة.

وأشارت «التضامن» إلى صرف المساعدات والتعويضات حال تعرض أسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل الحوادث، والحرائق، والتصادمات، إضافة إلى الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق.

ولفتت إلى أن المساعدات تُصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.

وأكدت وزارة التضامن، فى تقرير صادر عنها، إلى رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة، وكذلك ضحايا العمليات الإرهابية إلى 100 ألف جنيه.

7 شروط للحصول على مساعدات الكوارث

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط للحصول على المساعدة تتمثل فيما يلي:

1- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

2- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

3- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

4- تقرير هندسي في حال الانهيارات المنزلية.

5- تقرير زراعي حال حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

6- تقرير بيطري في حال نفوق الماشية.​

7- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

التنسيق مع فرق الإغاثة المنتشرة على مستوى الجمهورية

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع فرق الإغاثة المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك غرف العمليات المركزية للهلال الأحمر، وأفرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لمواجهة أي أحداث طارئة، والتعامل السريع لتقديم كل سبل الدعم للمتضررين، حيث تقوم لجان الإغاثة بمديريات التضامن بالإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها.