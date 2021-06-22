تراند الفن: غدًا الأربعاء.. إطلاق مزاد علني لبيع سيارات مستعملة تابعة لجمارك بورسعيد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 1 زيارة

يبحث العديد من راغبي اقتناء سيارات رخيصة الثمن علي الأماكن التي تتواجد بها تلك السيارات من خلال المزادات الحكومية، وتكون أغلب السيارات في الجمارك وشركات التأمينات من أصحاب حوداث الطرق التي تباع بأسعار مخفضة لما بها من عيوب. وكشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية عن يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 جلسة لمزاد علني لبيع سيارات مستعملة تابعه لجمارك سيارات بورسعيد. وتقعد الإدارة المركزية للمبيعات جلسات البيع بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع لوطات لسيارات واردة من الخارج. أنواع السيارات بالمزاد ويضم المزاد وفقًا للمنصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات لوطات سيارات ملاكي وموتوسيكلات واسكرتر ماركات وموديلات مختلفة (كيا – هونداى –BMW – ياماها – فسبا – هوندا – هيوسينج – DMC- ميتسوبيشي – أسكوتر كهربائي). قرار وزاري بحظر استيراد الأجزاء المفككة للمنتجات ذات علامة تجارية ومسجلة

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