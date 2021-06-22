تراند الفن: “سبأ باهبري” يتحدث عن تجربته الشخصية مع السفر خلال جائحة “كورونا”.. ويكشف عن 5 أشياء واجهته

صحيفة المرصد : كشف الإعلامي سبأ باهبري عن تجربته مع السفر في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم منذ أكثر من عام ونصف.

وقال “باهبري” في تغريدة نشرها بحسابه بموقع “تويتر” : “عدت من رحلة خارجية اضطرارية وحصيلة تجربتي هي أن السفر في ظل جائحة كورونا محدود المتعة”.

وأوضح “باهبري ” أن ذلك كان بسبب “إجراءات ماقبل السفر مملة والمطارات شبه خالية والطائرات ممتلئة وطوال الرحلة عليك ارتداء الكمامة ومعظم أماكن الترفيه شبه مشلولة ولم تستعد عافيتها بعد هذه تجربتي ربما كان غيري أفضل حظاً”.