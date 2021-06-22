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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 30 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : كشف الإعلامي سبأ باهبري عن تجربته مع السفر في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم منذ أكثر من عام ونصف.
وقال “باهبري” في تغريدة نشرها بحسابه بموقع “تويتر” : “عدت من رحلة خارجية اضطرارية وحصيلة تجربتي هي أن السفر في ظل جائحة كورونا محدود المتعة”.
وأوضح “باهبري ” أن ذلك كان بسبب “إجراءات ماقبل السفر مملة والمطارات شبه خالية والطائرات ممتلئة وطوال الرحلة عليك ارتداء الكمامة ومعظم أماكن الترفيه شبه مشلولة ولم تستعد عافيتها بعد هذه تجربتي ربما كان غيري أفضل حظاً”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “سبأ باهبري” يتحدث عن تجربته الشخصية مع السفر خلال جائحة “كورونا”.. ويكشف عن 5 أشياء واجهته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.