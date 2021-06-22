تراند الفن: إعلان رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قالت مصادر مصرفية، لـ«الوطن» إنَّ البنك المركزي المصري، سيجتمع هذا الأسبوع لبحث تمديد إعفاءات رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك من ماكينات الصراف الآلي ATM، على أن يعلن قراره بشأن رسوم السحب والاستعلام الأسبوع المقبل.

إخطار العملاء بشأن رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك

وأخطرت البنوك العاملة في السوق المحلية، العملاء المتعاملين مع ماكينات الصراف الآلي ATM بانتهاء إعفاءات رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك من ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك عبر رسالة إلكترونية قصيرة، لدى إجرائهم عمليات السحب والاستعلام من الماكينات.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك من 3 لـ10 جنيهات

وتشير رسالة البنوك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، إلى أن رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك ملغاة، حتى 30 يونيو المقبل، بينما سيفرض رسوم تتراوح من 3 لـ10 جنيهات للسحب، بينما ستفرض و1.5 لـ6 للاستعلام، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، في حالة لم يلجأ عدم تمديد «المركزي» مبادرته الخاصة، بإلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك.

المبادرة لحل أزمة الزحام في زمن كورونا

دخلت مبادرة «المركزي» حيز التنفيذ منذ عام تقريبًا لمدة 6 أشهر، قبل أن يمد «المركزي» في نهاية ديسمبر الماضي، مدة جديدة تنتهي في يونيو المقبل، من 1.5 جنيه لـ6 للاستعلام عن الرصيد لإجراء عملية سحب أو واستعلام عن الرصيد، في حالة كان استخدام العميل لماكينة غير تابعة للبنك الذي يتعامل معه، وكانت الحكومة المصرية، لجأت إلى هذا القرار، من أجل تقليل الازدحام حول ماكينات الصرافة، خاصة خلال فترات صرف الرواتب الشهرية، تتراوح بين 1.5 وحتى 6 جنيهات.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك

وتستعرض «الوطن»، رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك في أشهر البنوك العاملة في مصر البنك الأهلي المصري، رسوم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات.

بنك مصر: رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات.

بنك HSBC: عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.

بنك فيصل الإسلامي الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وعمولة السحب 5 جنيهات.

بنك الإسكندرية: رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 10 جنيهات.

العربي الأفريقي الدولي: رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات.