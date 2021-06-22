فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - كتب- أسامة علي: يؤدي بعد قليل، طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، الامتحان التجريبي الثالث عن شهر يونيو من المدرسة عبر التابلت و ورقيًا بنظام بابل شيت. ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ في الساعة العاشرة صباحا و وحتى الساعة 1 ظهرا . ويعقد الامتحان التجريبي الثالث يوم 21 يونيو للشعبة العلمية ويوم 22 يونيو للشعبة الأدبية ويوم 23 يونيو لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان يهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، إضافة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي. و أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الإمتحان التجريبي يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت. اقرأ أيضا: الثانوية العامة.. أول تعليق من طارق شوقي على تسريب الامتحان التجريبي نصائح وتحذيرات.. تعليمات عاجلة من “التعليم” لطلاب الثانوية العامة لن نترككم.. تسريب امتحان الثانوية العامة على جروب جديد يضم ربع مليون تسريب الامتحان التجريبي لمادتي الأحياء والاستاتيكا لطلاب الثانوية

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد قليل.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التاريخ التجريبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.