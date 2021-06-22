تراند الفن: حنين حسام: أنا عملت إيه غير إعلان لتطبيق لا يكي (فيديو)

ظهرت فتاة التيك توك “حنين حسام” خلال مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مرة أخرى، وهي في حالة هيستيرية من البكاء، مستغيثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بمنع القبض عليها، بعد صدور حكم غيابي عليها بحبسها 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف في تهمة الاتجار في البشر.

وقالت حنين حسام عبر مقطع الفيديو: “أنا عملت إيه غير إعلان لـتطبيق لايكي مش حاجة حرام، تطبيق كل الناس ينزلوه، وفي عدد من مشاهير اليوتيوب عن نفس التطبيق، وازاي واحدة عندها 19 سنة تعرف تتاجر بالبشر”

وأضافت، أنها حياتها ومستقبلها تعرضا للدمار، بجانب أسرتها التي تفاجأت بصدور الحكم، مشيرة إلى أنها تحصلت على مبلغ 300 دولار مقابل الإعلان عبر تطبيق لايكي.