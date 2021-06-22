فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 21 زيارة
ظهرت فتاة التيك توك “حنين حسام” خلال مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مرة أخرى، وهي في حالة هيستيرية من البكاء، مستغيثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بمنع القبض عليها، بعد صدور حكم غيابي عليها بحبسها 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف في تهمة الاتجار في البشر.
وقالت حنين حسام عبر مقطع الفيديو: “أنا عملت إيه غير إعلان لـتطبيق لايكي مش حاجة حرام، تطبيق كل الناس ينزلوه، وفي عدد من مشاهير اليوتيوب عن نفس التطبيق، وازاي واحدة عندها 19 سنة تعرف تتاجر بالبشر”
وأضافت، أنها حياتها ومستقبلها تعرضا للدمار، بجانب أسرتها التي تفاجأت بصدور الحكم، مشيرة إلى أنها تحصلت على مبلغ 300 دولار مقابل الإعلان عبر تطبيق لايكي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حنين حسام: أنا عملت إيه غير إعلان لتطبيق لا يكي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.