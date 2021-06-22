تراند الفن: الدواء: علاج فموي لضمور العضلات.. ووافقنا على تسجيله في فترة قصيرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قال الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إنّ مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض التي يصعب علاجها، ولم يكن هناك حتى فترة قريبة أي علاج متاح يمنح الأمل للمصابين بأن تتحسن حالتهم الصحية أو تتوقف عن التدهور، موضحًا أنّه مرض وراثي يعتمد على التشوه في بعض الجينات المسؤولة عن تنظيم التحكم في الحركة العضلية، والدواء الذي جرى تسجيله في مصر مؤخرا فموي وتمت الموافقة عليه في فترة وجيزة.

وأضاف يس في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ تحرك العضلات يتحكم فيها مراكز عصبية تنقل شحنات من خلال خلايا عصبية وألياف عصبية طويلة تتصل بالعضلات، وإذا لم تُرسل هذه الشحنات إلى العضلات فإنّها لا تعمل، وفي حالة الإصابة بالمرض فهناك خلل يحدث في الجينات التي ترسل هذه الشحنات، أي أنّ المرض ينتج عنه عدم اضطلاع العضلات بوظائفها ما يتسبب في ضمورها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنّ هذا المرض يبدأ في المراحل الأولى من عمر الطفل وتظر علامات الإصابة بصعوبة التنفس، وفي النهاية تعيش نسبة كبيرة من المصابين عمرهم بمشكلات كبيرة في حركة العضلات، ما أدى إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير العلاج المناسب لهذا النوع من المرض، خاصة مع زيادة الأدوية المستوردة من الخارج بطرق غير قانونية.

وأكد الدكتور محمود يس المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنّ هيئة الدواء تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير الأدوية، وبالفعل جرى تسجيل دواء في فترة قصيرة وسيتداول في السوق المصري، وهذا الأمر يعد خطوة أولى على طريق تنفيذ توجه رئاسة الجمهورية بتوفير الأدوية للأمراض المستعصية ومنع تداول هذه الأدوية بطرق غير قانونية.

وأوضح أنّ الدواء المُسجل يمنح للأطفال عن طريق الفم وليس الحقن، وذلك بجرعة واحدة، تحت متابعة الطبيب، مشيرًا إلى أنّ الطفل يحصل على الدواء بعد الأكل ثم يتناول كمية من المياه: «علاج الأمراض الوراثية صعبة للغاية، لكن على الأقل نمنع تدهور الحالة، وهذا الدواء قد يمنع تدهور الحالة، أما بالنسبة للتسعير فسيكون هناك فارق كبير بينها في السوق المصري والدول على مستوى العالم».