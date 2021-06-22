تراند الفن: إصابة 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين في الهجوم على قوة “برخان” بوسط مالي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏18 دقيقة مضت مصراوي 10 زيارة

باماكو-(أ ش أ): أصيب 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين في هجوم السيارة المفخخة التي استهدفت أمس الإثنين مدرعة فرقة استطلاع فرنسية والمشاركة في عملية برخان بمنطقة “كيجورو” في مدينة “جوسي” وسط مالي. وذكرت قناة (فرانس 24) الاخبارية – في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الثلاثاء- أنه تم نقل المصابيين إلى مستشفى عسكري في مدينة “جاو”.. مضيفة أن هذا الهجوم يأتي في الوقت الذي تخفض فيه فرنسا بعثتها لمكافحة الإرهاب واسمها “قوة برخان” والتي تعمل في منطقة الساحل في غرب أفريقيا منذ سنوات. وقالت هيئة الأركان الفرنسية أن إصابات الجرحى ليست خطيرة. يذكر أن قوة “برخان” العسكرية تضم 5100 جندي فرنسي يحاربون التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر ويقدمون الدعم العسكري للجيوش المحلية وللبعثة الأممية في مالي وللقوة الإفريقية المشتركة التي تم إنشاؤها قبل ثلاث سنوات.​

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