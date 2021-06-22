تراند الفن: شوبير يرد على سفيان رحيمي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - علق الإعلامي أحمد شوبير، على نفي سفيان رحيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، تصريحات مراسل برنامجه التلفزيوني بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: “في الحقيقة نحن نحترم ونقدر الجميع بما فيهم الرجاء المغربي، ولاعبه سفيان رحيمي، ومن آداب المهنة أننا يجب أن نذكر نفي سفيان رحيمي، تصريحاته مع مراسل برنامجي محمد طه”.

وأضاف شوبير: “هذا الأمر لا يمنع ولا ينفي أن هناك جس نبض من قبل الأهلي مع اللاعب ولكن لا توجد أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، وسفيان يتمنى اللعب في الأهلي”.

وتابع شوبير: “نجاح بدر بانون مع الأهلي وأشرف بن شرقي مع الزمالك، ونجاحات اللاعبين العرب في مصر تجعل أي لاعب أن يأتي إلى هنا، وسعيد بتجربة لاعبي شمال إفريقيا في مصر، متسائلًا: “فين اللاعبين المصريين في شمال إفريقيا”.