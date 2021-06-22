فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - علق الإعلامي أحمد شوبير، على نفي سفيان رحيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، تصريحات مراسل برنامجه التلفزيوني بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: “في الحقيقة نحن نحترم ونقدر الجميع بما فيهم الرجاء المغربي، ولاعبه سفيان رحيمي، ومن آداب المهنة أننا يجب أن نذكر نفي سفيان رحيمي، تصريحاته مع مراسل برنامجي محمد طه”.
وأضاف شوبير: “هذا الأمر لا يمنع ولا ينفي أن هناك جس نبض من قبل الأهلي مع اللاعب ولكن لا توجد أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، وسفيان يتمنى اللعب في الأهلي”.
وتابع شوبير: “نجاح بدر بانون مع الأهلي وأشرف بن شرقي مع الزمالك، ونجاحات اللاعبين العرب في مصر تجعل أي لاعب أن يأتي إلى هنا، وسعيد بتجربة لاعبي شمال إفريقيا في مصر، متسائلًا: “فين اللاعبين المصريين في شمال إفريقيا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شوبير يرد على سفيان رحيمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.