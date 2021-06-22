تراند الفن: إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أُصيب 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة أمام امام عزبة «الدارين»، بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان بالأربعين والجامعة وحالتهم تنوعت ما بين مستقرة وحرجة. وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة أسيوط بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة الدارين التابعة لقرية منقباد دائرة المركز ووقوع مصابين وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركزوالحماية المدنية والإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وجرى إنتشال المصابين بمعرفة قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري. وأسفر عن الحادث إصابة 10 من الركاب تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام والجامعة وحالتهم ما بين مستقرة وحرجة وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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