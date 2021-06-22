تراند الفن: مخاوف تسيطر على شركات إنتاج العصائر والألبان رغم المبيعات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 صباحاً - زادت مبيعات الشركات العاملة في سوق العصائر والألبان ومنتجاتها، في مصر، رغم تأثرها بالجائحة، بدعم من اتساع السوق وارتفاع الطلب، وامتلاك بعض الشركات المُنتجة لاستراتيجيات وأدوات استطاعت بها خفض مصروفاتها التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج والتوسع في التوزيع، وهو ما يفسر التباين في أداء الشركات المُنتجة للعصائر والألبان والجبنة في السوق المصرية.

لكن بعض الشركات المُنتجة للعصائر والألبان والجبن غير متفائلة بمستقبل السوق خلال الشهور القادمة، حيث زادت أسعار كثير من الخامات مؤخراً ولبن البودرة والزيوت، ما دفع البعض للتحرك نحو زيادة الأسعار في يوليو المقبل.

ثلاث نتائج أعمال لثلاث شركات معروفة في السوق المصرية هي: «جهينة»، «أراب ديري – باندا» و«دومتي»، حصلت عليها «الوطن»، وبتدقيق ومراجعة ومقارنة أرقام كل منها، كشفت المزيد من المفاجأت عما يجري في سوق الألبان والعصائر والجبن في مصر.

«جهينة» كشفت في تقرير نتائج الأعمال للربع الرابع 2020، عن ارتفاع سنوي في صافي الربح بمعدل 34% ليصبح صافي الربح 440 مليون جنيه خلال عام الجائحة 2020، و57 مليون جنيه في الربع الرابع «أكتوبر – ديسمبر 2020» بمعدل ارتفاع سنوي 50%.

ورُغم الهزات التي عصفت بالشركة المحبوس مؤسسها ورئيسها السابق، ونجله العضو المنتدب الحالي، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ولا تزال تُخيف المساهمين، فإن إيرادات قطاع الألبان شهدت نمواً 4% في 2020 مقارنة بالعام السابق له، كما شهدت المبردات نمواً قدره 8% العام الماضي، مقارنة بـ2019، بينما تراجعت إيرادات العصائر 9%.

الشركة أرجعت ارتفاع مجمل هامش أرباحها لـ33.4% نتيجة زيادة نسبة مبيعات الزبادي وتخفيض أسعار الموردين للخامات، وتخفيض المصروفات ورفع كفاءة التشغيل وتحسن سعر الصرف، وزيادة العروض المباشرة للمستهلك لتنشيط السوق.

تطور مبيعات شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» طوال 2020 يكشف عن زيادة، حيث وصلت المبيعات 815.7 مليون جنيه في الربع الرابع 2020 مقارنة بـ744.8 مليون في الربع الأول من العام، قبل أن تهبط المبيعات لـ647.1 مليون جنيه في الربع الأول «يناير – مارس» 2021.

محمد الدماطي، العضو المنتدب للشركة، قال في تعليقه على نتائج الأعمال، إن الشركة مرت بظروف استثنائية في الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الخامات خاصة الزيوت بأكثر من 40% وكذلك اللبن البودرة ومواد التعبئة وتكاليف الشحن بالإضافة إلى استمرار غلق المدارس، مشيراً إلى أن رغبة من الشركة في رفع الأسعار، فقد قررت إلغاء جميع وكلاء الائتمان في قطاع مبيعات الجبنة.

نتائج أعمال «دومتي» تكشف نمواً في مبيعات الجبنة البيضاء، وسط مساعي لرفع سعر الجبنة البيضاء 4%، ووعد حكومي بتعديل أسعار البيع في يوليو المقبل، متوقعةً «ربع ثاني صعب في ظل ارتفاع أسعار الخامات».

تحليل مبيعات «دومتي» في الربع الأول من العام الجاري، كشف عن 19.6% نمواً في مبيعات الجبنة، 15.6% نمواً في مبيعات العصائر، 28.6% نمواً في مبيعات المخبوزات.

مبيعات الشركة العربية لمنتجات الألبان «أراب ديري – باندا»، شهدت هي الأخرى تطوراً، حيث كشفت الشركة في إفصاح، تحقيق مبيعات 384.237 مليون جنيه في الربع الأول 2021 مقارنة بـ340.153 مليون في الربع ذاته 2020، ما رفع مجمل الربح من 55.520 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي، ليصبح 64.490 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي.

ورغم تأثيرات جائحة كورونا على السوق المصرية، منذ مارس 2021، وإعلان الدولة التدابير الاحترازية لمكافحة الوباء، وفرض قيود على السفر وتقليص العمل بكثير من الأنشطة الاقتصادية والحكومية، فإن «آراب ديري – باندا» لم تتأثر بهذه التدابير، دون استبعاد تأثر نتائج قوائمها المالية المستقبلية بهذه الإجراءات التي لا تزال مستمرة في بعض الأحيان.

مصادر عاملة بالقطاع، قالت لـ«الوطن» إن شركات إنتاج العصائر والألبان والجبن استفادت كثيراً من اتساع القاعدة الاستهلاكية في السوق بفعل الزيادة السكانية، وأيضاً اتجاه كثيرين للتخزين فترة الإغلاق الجزئي العام الماضي، وكذلك مؤشرات التعافي الاقتصادي والزيادة في الطلب التي شهدتها السوق الفترة الأخيرة.

المصادر أوضحت أن الجائحة حدَّت كثيراً من النتائج التي كان بإمكان الشركات تحقيقها، وإن زادت مبيعات كل شركة، إلا أن أداء كل منها كان مختلفاً، فمنها من ناور بخفض المصروفات التسويقية والتشغيلية وطرح منتجات متنوعة وطرح منتجات مخفضة الأوزان للتغلب ارتفاع الخامات، ومنها من لم يفعل ذلك، لكن أكبر تحدٍ يواجه الشركات الفترة المقبلة، ارتفاع أسعار الخامات، واحتمالات الركود في الطلب على المنتجات بفعل توقعات ارتفاع التضخم في النصف الثاني من العام 2021.

وفي أبريل الماضي، ارتفعت أسعار الألبان الأيرلندية، الشهر الماضي، في وقت تعتبر فيه أيرلندا أكبر مورد للألبان والجبن وخاصة الشيدر لمصر، حيث ارتفعت واردات مصر من الألبان الأيرلندية العام الماضي بنسبة 22%، لتصل إلى نحو 59 مليون دولار بما يوازي 950 مليون جنيه، وفقا لتقرير سابق عن مجلس الأغذية الأيرلندي، في وقت تشهد فيه منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي طلبا متزايدا بشكل ملحوظ من جانب المصريين خلال الفترة الأخيرة، بنسبة نمو 47%.