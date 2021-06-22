تراند الفن: بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت مصراوي 9 زيارة

المنوفية- أحمد الباهي: أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021. وأوضح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، تخطي 90%، لافتًا إلى أن مادتي اللغة الانجليزية، والهندسة، اللتين اشتكى منهما الطلاب وأولياء الأمور بعد الانتهاء من الامتحان، جرى عرض الموضوع على محافظ المنوفية، ووجه بإعادة توزيع درجات المادتين على أكثر الأسئلة التي أجاب عليها أغلب الطلاب، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على مستقبل الطلاب في الشهادة الإعدادية، وبعدها سيكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

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