تراند الفن: تاريخي.. حساب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تغنى الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، والذي قضى أربعة مواسم كاملة مع الريدز.

ونشر حساب ليفربول الناطق بالعربية، مقطع فيديو لأبرز أهداف نجمنا المصري، رفقة الفريق في موسمه الأول، وعلق عليها: “32 هدفًا في 36 مباراة.. تاريخي ما قدمه صلاح في موسمه الأول مع الريدز”.

واحتفل محمد صلاح، قبل أيام، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، حيث وُلد في 15 يونيو 1992، بقرية نجريج بالغربية.

وبدأ محمد صلاح مسيرته الكروية في صفوف المقاولون العرب، قبل رحلة احترافية مميزة، انطلقت من فريق بازل السويسري، مرورًا بأندية تشيلسي وفيورنتينا وروما، وصولًا إلى صفوف ليفربول في صيف 2017.

وحقق “صلاح” أرقامًا ميمزة، منذ انضمامه للريدز، بالإضافة إلى التتويج بعدد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية.