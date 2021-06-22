تراند الفن: «عبدالغفار» يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير التعليم العالي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا أمس الاثنين، مع نواب ومساعدي ومعاوني الوزير وعدد من المستشارين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد «عبدالغفار» أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لها، موجهًا بمراعاة تنفيذ محاور رؤية الوزارة في تطوير التعليم العالي لضمان الجودة وتحقيق التنافسية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية، وربط الجامعات بالصناعة وتطوير النظم الإدارية بمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الدور الفاعل للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات، وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى الاهتمام بمسارات التعليم الجديدة التي تنتهجتها الدولة بالجامعات الدولية والأهلية وتعظيم الاتجاه نحو التعليم الفني والتكنولوجي، وتوجيه التوسع في الجامعات الجديدة لخدمة المناطق الأقل حظاً في فرص الحصول على التعليم، وخدمة المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى الاهتمام بمنظومة المعاهد التي تضم 16% من حجم الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة المعاهد الجديدة لضمان التزامها بمعايير جودة التعليم، من حيث المناهج الدراسية وتوافر الإمكانات المادية والتدريب العملي للطلاب، والاهتمام بتطوير المهارات والجدارات المطلوبة لدى الخريجين لكل وظيفة داخل سوق العمل محليًا وعالميًا.

من جانبه، قدم الدكتور أيمن عاشور، عرضًا لما تم خلال العام 2020، والخطة المستقبلية للعام 2021 لتطوير الجامعات، مشيرًا لمتابعة التوجه العالمي في تطبيق مفهوم الجيل الرابع للجامعات والاهتمام بتحسين الجودة والتنافسية وتحديث منظومة المستشفيات الجامعية ودراسة الاحتياجات المستقبلية للجامعات، منوهًا إلى استهداف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032، كما استعرض جهود تحديد منهجية للبرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، والتي تأتي تماشيًا مع التوجه لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات، لتلبية احتياجات سوق العمل من خريجين متميزين في الجوانب العلمية المختلفة والمتقاطعة ولخدمة التخصصات المهنية الحديثة التي ظهرت مع الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض الاجتماع خطة 2021، والتي تشمل إنشاء مراكز لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في التخصصات المختلفة وفي تصميم البرامج البينية، وتكوين المدارس الفكرية العلمية بالجامعات المصرية.

كما ناقش الاجتماع متطلبات تطوير البحث العلمي خلال المرحلة القادمة، حيث أكد وزير التعليم العالي على دعم الباحثين سواء داخل أو خارج الهيئات البحثية، تشجعيًا لنشر فكر البحث العلمي في المجتمع، وكذلك دعم المجالات العلمية والبحثية التي يتميز فيها الباحثين المصريين لتفعيل الاستفادة منها مجتمعيا، كما تم متابعة توصيات تطوير التعليم ما بعد جائحة كورونا من تطبيق التعليم الهجين والتوسع في التحول الرقمي بالجامعات.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، ودكتور ياسر رفعت، نائب للبحث العلمي، ودكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور حسن محمدين، مستشار الوزير لشؤون المعاهد الخاصة، والدكتور إسلام أبوالمجد، مستشار الوزير للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية.