تراند الفن: عاجل.. اصطدام قطارين في الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏6 دقائق مضت الوطن 10 زيارة

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن اصطدام جرار سكة حديد بقطار رقم 12 “القاهرة – الإسكندرية”، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم العربتين الأخيرتين من القطار. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن غرفة العمليات المركزية تتابع وقائع الحادث أولا بأول، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم قطار بمؤخرة قطار آخر، موضحاً أن هناك أنباء عن وقوع إصابات بين صفوف الركاب، مؤكداً أنه سيتم إرسال إمداد لرفع حطام العربتين، لتسيير مسير القطارات وعدم تعطلها.

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