تراند الفن: تطور مقلق في حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت المرصد 43 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الفنان الشاب عمرو وهبة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز. وقال “وهبة”:”مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر”. ونشر الفنان عمرو وهبة صوراً جديدة له عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز من كواليس مسلسل “في بيتنا روبرت”، وفقا لموقع “صدى البلد”.

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