فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - كتبت- منال المصري: وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم مبادرة تحول المخابز للعمل بالغاز الطبيعي. وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن التوقيع يأتي إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديلا عن السولار لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للدولة وجهود ومبادرات البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب المخابز في كافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، للمساهمة في تكاليف إحلال الغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن للحفاظ على البيئة بديلا عن السولار، بحسب البنك. ووقع البروتوكول الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وبحضور عدد من قيادات البنك والوزارة. وقال حسن غانم إن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات القومية، وتؤكد على دور القطاع المصرفي الإيجابي في دعم المشاريع القومية وسوف يظل الجهاز المصرفي دائما شريكا فعالاً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقا لتوجيهات البنك المركزي. وتستهدف هذه المبادرة تمويل ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية للتحول للعمل بالغاز الطبيعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وعلى أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد 5625 مخبزًا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بنك التعمير والإسكان يوقع بروتوكولًا لدعم مبادرة تحول المخابز للعمل بالغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.