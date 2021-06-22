تراند الفن: عاجل.. الحكومة تكشف موعد بدء سريان «قانون فصل الموظفين المدمنين»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تسأل الكثيرون عن موعد بدء سريان «القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها»، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخراً بعد إقرار مجلس النواب له، والذي تضمن فصل الموظفين المدمنين للمُخدرات، وكشف مصدر حكومي مسئول لـ«الوطن»، موعد بدء العمل بقانون فصل المدمنين، حسبما تم تسمية هذا القانون إعلامياً.

موعد بدء تنفيذ قانون فصل الموظفين المدمنين

وقال المصدر، إن قانون فصل الموظفين المدمنين سيدخل حيز النفاذ خلال منتصف شهر يناير من عام 2022، وتحديداً خلال يوم «16 يناير 2022».

وأوضح المصدر، أن الدولة المصرية ارتأت تأخير تطبيق القانون لمدة 6 أشهر بعد إقراره لإعطاء فرصة للموظفين المدمنين لتلقي العلاج اللازم لهم، موضحاً أن فترة العلاج لا تتجاوز 3 أشهر، وأن تلك الفترة كافية تماماً لتلقي العلاج لهم.

الخيارات المتاحة أمام الموظفين المدمنيين قبل الفصل

وأشار المصدر، إلى أن الموظف المدمن أمامه أحد خيارين خلال تلك الفترة، أولها اللجوء إلى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان، والبالغ عددها قرابة 18 مستشفى موزعة في المحافظات المختلفة، وهناك سيتلقى العلاج بسعر مُخفض للغاية يقل أضعاف الأرقام المطلوبة للعلاج في المستشفيات الخاصة.

العلاج المجاني للموظف المدمن ذو الحالة المادية الصعبة

وأوضح المصدر، أنه في حالة كون دخل الموظف بسيط؛ فإنه يُمكنه التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتقدم بطلب العلاج المجاني، حيث سيتم فحص حالته، وتحمل الصندوق تكلفة العلاج كاملة حال كون ظروفه الاقتصادية والمادية لا تسمح بتحمله تكلفة العلاج.

وأشار إلى أن الموظف الذي يتقدم للعلاج في المستشفيات يُعامل باعتباره «مريض» وليس «مجرم»، معتبراً أن فترة الـ6 أشهر هي فترة ستنقذ صحة وأرواح الكثير من الموظفين المدمنين للمُخدرات.

استخدام الموظف لأدوية تحتوي مواد مخدرة لغرض طبي

ولفت إلى أنه حال تناول الموظف لدواء يحتوي على مواد مُخدرة بـ«مقتضى طبي» وبـ«روشتة طبية» لن يتم فصله، إذ أن القانون غرضه منع أضرار «الإدمان» فقط، وليس العلاج الطبي باستخدام مواد قد تكون مُخدرة.