فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 صباحاً - المنوفية- أحمد الباهي: اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2021 بنسبة نجاح 75.88% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.. وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 71 ألفًا و849 طالبًا، وعدد الطلاب الحاضرين 71 ألفًا 706 طلاب، وعدد الناجحين 54 ألفًا و409 طلاب. كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2021 بنسبة نجاح 33.33% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالبًا، كما اعتمدت نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 51 طالبًا وعدد الناجحين 46 طالبًا، وكذا اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6%، وتقدم للامتحان 6504 طلاب وحضر 5602 طالب. فيما اعتمدت نتيجة امتحان اتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 100%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 141 طالبًا. وقدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بنسبة نجاح 75.88%.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.