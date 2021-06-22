نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات تصل ل 60% في المقال التالي

عروض ساكو الأسبوعية 2021م، متجر ساكو يوفر لمواطني المملكة العربية السعودية الكثير من العروض على الأجهزة المنزلية، كما يوفر لكم خدمة التقسيط أي يمكنكم شراء أي منتج ترغبون به والتعاقد مع المتجر لتسديد الثمن على شهور، ولهذا السبب أصبح الإقبال على متجر ساكو كبير جداً وإذا كنت ترغب في التعرف على العروض المقدمة من متجر ساكو فعليك بإتباع قراءة هذا المقال. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو في السعودية: وصل سعر العوامة القابلة للنفخ على هيئة بطيخة إلى 35.75 ريال سعودي، بينما وصل سعر طائرة بمسدس قابلة للنفخ والركوب من قبل الأطفال إلى 79.75 ريال سعودي.

بلغ سعر مرتبة مائية للاسترخاء قابلة للنفخ إلى 99.75 ريال سعودي.

وصل سعر وحدة الألعاب المائية على هيئة ديناصور إلى 329.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 359.75 ريال سعودي.

بلغ سعر وحدة الألعاب المائية 99×188×218 سم إلى 249.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 279.75 ريال سعودي.

زحليقة مع حوض الكرات وصل سعره إلى 1.149 ريال سعودي.

بلغ سعر مطاطة مع سياح إلى 299.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 349.75 ريال سعودي.

أرجوحة أطفال برابط أمان وصل سعره داخل متجر ساكو إلى 329.75 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية تنزيلات ساكو اليوم على طقم أرجون معدن للأطفال وصل سعره إلى 899 ريال سعودي.

بلغ سعر أرجوحة معدن عدد 1 فرد إلى 449.75 ريال سعودي.

مجموعة ألعاب خارجية مع 2 أرجوحة وصل سعرها إلى 3.299 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3.599 ريال سعودي.

بلغ سعر النطاطة مع سياح إلى 599 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 699 ريال سعودي.

كرسي حمام سباحة ألومنيوم وصل سعرها إلى 1.599 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1799 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية أقوى التخفيضات والخصومات تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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