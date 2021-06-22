نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات وخصومات على جميع المنتجات حتي نهاية يونيو 2021 في المقال التالي

عروض ساكو الأسبوعية في السعودية، جميعنا نعلم أن متجر ساكو من أفضل المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه متخصص في بيع الكثير من المنتجات المختلفة والتي لا مثيل لها في المملكة وهذه المنتجات تتمثل في الأجهزة الكهربائية كالميكروويف بالإضافة إلى أنه يقدم عروضاً على أدوات المنزل والتي منها المقلاة وأدوات التنظيف أيضاً ولا تقتصر منتجاته على ذلك فقط بل أنه يقدم أفضل ألعاب الأطفال. عروض ساكو الأسبوعية أقوى خصومات ساكو في السعودية على الألعاب المائية: وصل سعر وحدة الألعاب المائية في متجر ساكو إلى 229 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض 249.75 ريال سعودي.

بلغ سعر وحدة الألعاب المائية 104×180×290 إلى 389 ريال سعودي

وصل سعر وحدة الألعاب المائية شكل ديناصور إلى 329.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 259.75 ريال سعودي.

مرتبة مائية للاسترخاء قابلة للنفخ وصل سعرها إلى 99.75 ريال سعودي.

طائرة بمسدس ماء قابلة للنفخ والركوب وصل سعره إلى 79.75 ريال سعودي.

عوامة قابلة للنفخ شكل بطيخ وصل سعره إلى 35.95 ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية تنزيلات ساكو على أكسسوارات السباحة: وصل سعر مسبح الأطفال بحجم 46× 168 إلى 79 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 99.75 ريال سعودي.

مسبح الأطفال بحجم 166×100×28 وصل سعره إلى 69 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 75.75 ريال سعودي.

حمام سباحة للأطفال بحجم 41×168 وصل سعره إلى 79.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 89.75 ريال سعودي.

مضخة لتنقية المياه وصل سعرها إلى 1199 ريال سعودي.

بلغ سعر مضخة لتنقية المياه بحجم كبير إلى 219 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 289.75 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات وخصومات على جميع المنتجات حتي نهاية يونيو 2021 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات وخصومات على جميع المنتجات حتي نهاية يونيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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