تراند الفن: عاجل.. مصاب في قطار الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 مساءً - قال أحد المصابين، في حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية، إن الجرار اصطدم بالعربة الخلفية لورغم كونه اصطدام بسيط إلا أن أغلب الإصابات جاءت لركاب القطار الجالسين بعيدا عن المقاعد.

وأضاف المصاب عبر بث مباشر على صفحة محافظة الإسكندرية، خلال تفقد اللواء محمد الشريف، لحالات مصابي حادث قطار الإسكندرية في مستشفى جمال حمادة: «القطر كان طالع في معاده الساعة 9 وربع زي كل يوم، لكن الجرار لمسنا من ورا وحصلت الإصابات اللي اصابت القاعدين على الأرض أكتر من اللي قاعدين على الكراسي».

وأكد المصاب أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، بينما جميع الإصابات طفيفة، لافتًا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى للإطمئنان على حالتهم الصحية.

حادث قطار الإسكندرية

وشهدت محطة مصر بالإسكندرية، تصادم جرار بالعربة الخلفية لأحد القطارات اليوم الثلاثاء، ما تسبب في حدوث إصابات وفقاً لبيان نشرته محافظة الإسكندرية.

وشهد محيط محطة مصر، تواجد أمني مكثف أثناء نقل المصابين للمستشفى، وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحادث بسيط وتم التعامل السريع معه، لافتا إلى انه متواجد لاطمئنان المواطنين.

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، اصطدام جرار سكة حديد بقطار رقم 12 «القاهرة – الإسكندرية»، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم العربتين الأخيرتين من القطار.

تحطم عربتين في حادث قطار الإسكندرية.. وجار رفع الحطام

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية تتابع وقائع الحادث أولا بأول، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم جرار بقطار آخر من الخلف، موضحاً أنَّ هناك أنباء عن وقوع إصابات بين صفوف الركاب، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إرسال إمداد لرفع حطام العربتين لتسيير مسير القطارات وعدم تعطلها.