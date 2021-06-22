فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا بحضور اللواء المهندس، وائل مصطفى، رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والمهندس علي عودة، مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، وحماده وهدان، نائب رئيس مجلس مدينه بنها، لمتابعة أعمال إنشاء الممشى بالقطاع الثاني والثالث.
وناقش المحافظ، نسب التنفيذ والمعوقات التي تتسبب في بطئ الأعمال، ووجه بدفع الأعمال والتعاون التام بين أجهزة المحافظة والتسهيل وتذليل العقبات، للانتهاء من المشروع بالكامل، وسيتم الانتهاء من قطاع ب نهاية الشهر المقبل.
وأشار إلى أن المحافظة تُولى المشروع اهتمامًا بالغًا، وهناك دعم كامل من القيادة السياسية، لتطوير ممشى كورنيش نهر النيل بمدينة بنها، من منطلق حق الشعب المصري في رؤية نهر النيل كمتنفس حضاري لهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ القليوبية يناقش تنفيذ أعمال بممشى النيل ببنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.