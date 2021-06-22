تراند الفن: محافظ القليوبية يناقش تنفيذ أعمال بممشى النيل ببنها

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا بحضور اللواء المهندس، وائل مصطفى، رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والمهندس علي عودة، مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، وحماده وهدان، نائب رئيس مجلس مدينه بنها، لمتابعة أعمال إنشاء الممشى بالقطاع الثاني والثالث.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ والمعوقات التي تتسبب في بطئ الأعمال، ووجه بدفع الأعمال والتعاون التام بين أجهزة المحافظة والتسهيل وتذليل العقبات، للانتهاء من المشروع بالكامل، وسيتم الانتهاء من قطاع ب نهاية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن المحافظة تُولى المشروع اهتمامًا بالغًا، وهناك دعم كامل من القيادة السياسية، لتطوير ممشى كورنيش نهر النيل بمدينة بنها، من منطلق حق الشعب المصري في رؤية نهر النيل كمتنفس حضاري لهم.