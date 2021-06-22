تراند الفن: مصدر بـ«الصحة» يكشف تفاصيل إنتاج 20 مليون جرعة من لقاح سينوفاك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل إنتاج وزارة الصحة والسكان 20 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا، موضحا أنّ الوزارة تعمل على الانتهاء من إنتاج 20 مليون جرعة للقاح كورونا، بعد تسلّم المواد الخام الخاصة باللقاح الشهر الماضي، والتي وصل عددها لـ1400 لتر، حيث تسلّمتها شركة المستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وبعد مرحلة الإنتاج سيتم توزيع اللقاح على الوحدات الصحية والمستشفيات.

الفرق بين لقاح سنيوفارم وسينوفارك

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الفرق بين لقاح سينوفارم وسينوفاك، أنّ لقاح سينوفاك تابع لشركة صينية خاصة، بينما يتبع سينوفارم الحكومة الصينية، واللقاحين أثبتا فعالية تجاوزت 85%.

وطمأن المصدر، المواطنين، على فعالية لقاحي سينوفارم وسينوفاك، موضحا أنّ التجارب السريرية للقاح كورونا لم تُظهر أي أعراض غريبة على المواطنين، وكل الأعراض الجانبية التي ظهرت تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضوع التطعيم أو حكة أو صداع بسيط، وهذه أعراض طبيعية.

وقال المصدر إنّ تقارير وزارة الصحة والسكان، تشير إلى انخفاض معدل الإصابات والوفيات، موضحا أنّ الاستقرار الذي تعيشه مصر الآن، سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

وطالب المصدر، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وحال لمسها يتم تعقيم اليدين بالمطهرات والكحول.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أجرت جولة تفقدية لشركة فاكسيرا في أكتوبر الأسبوع الماضي، وأعلنت الوزيرة خلال جولتها، أنّ أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، تضم خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.