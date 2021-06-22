تراند الفن: بعد ساعات من ظهورها في فيديو وهي منهارة.. تطورات مفاجئة في قضية فتاة التيك توك حنين حسام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: ألقت الشرطة المصرية القبض على فتاة التيك توك حنين حسام تنفيذا لحكم سجنها 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيها يذكر أن حسام ظهرت في فيديو وهي منهارة وتبكي بشدة وتناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعادة الحكم في قضيتها الخاصة بالاتجار بالبشر. وقالت في الفيديو: “يا سيادة الرئيس بنتك بتموت.. والله العظيم بنتك بتموت.. وجمعت شتات نفسي بالعافية عشان أطلع استنجد بالريس واستنجد بالناس”.

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