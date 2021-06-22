تراند الفن: أساتذة جامعات عن تطبيق الساعات المعتمدة: خطوة على الطريق الصحيح

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 مساءً - أكد عدد من رؤساء الجامعات والأساتذة بعدد من الجامعات الحكومية، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتوجيه لتشكيل لجان لإعادة النظر في لوائح الكليات المختلفة وتعديها على قرار رئيس مجلس الوزراء بشان الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 79 للائحة التفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تهدف إلى منح طلاب الجامعات والمعاهد فرصة التخرج مباشرة، بعد استيفائهم عدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها التخصصات العلمية الخاصة بهم، وذلك بعد استيفاء المتطلبات للوائح الداخلية لجميع لكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن قرار التحول والتعميم من برامج الساعات المعتمدة وإتاحة الفرصة للطلاب هو بمثابة توجه عالمي ويتماشى مع متطلبات العصر العالمي في التطور التعليمي، موضحا أنه سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية في الجامعات، وكذلك منح الجودة لمختلف القطاعات الجامعية، لافتا أن الفترة المقبلة وفقا لتوجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيتم العمل على تعديل لوائح المنفذة لعمل الكليات المختلفة.

الجامعات: سنبدأ في التعميم واللوائح الجديدة للكليات ستراعي كل شئ

ومن جانبها، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعديل لوائح الكليات بشأن النظام الجديد ستهدف إلى تحقيق جميع المتطلبات التي تحقق الجودة التعليمية، وكذلك تؤدي إلى الارتقاء بمختلف القطاعات الجامعية والمؤسسات، مؤكدا أن غالبية الدول حول العالم تتعامل بنظام الساعات المعتمدة منذ سنوات، مشيرا إلى أن التعديل سيشمل الخطوط العريضة وآليات التنفيذ، وكذلك طرق ونظم الدراسة والمصروفات وعدد الساعات والمحاضرات سواء حضوريا أو أون لاين ونظم الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء العام الدراسي المقبل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتورمحمد كمال الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، أن النظام الجديد سيسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وتحفيز الطلاب على الاجتهاد والسرعة وإنجاز المتطلبات الدراسية لإتمام العملية التعليمة في أسرع وقت، مطالبا بضرورة أن تحتوي اللائحة التنفيذية في الكليات بعد التعديل لتتماشى مع النظام الجديد، عدد من القواعد والأهداف التي تضمن تحقيق الجودة ومتطلبات العملية التعليمية المرتبطة بالجودة التي تكفل خريج كفء ويتناسب مع متطلبات سوق العمل.