تراند الفن: اصطدام قطار بآخر من الخلف بالاسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت مصراوي 13 زيارة

كتب- أسامة علي: أعلن مصدر مسئول بوزارة النقل، وقوع حادث اصطدام قطارين بالقرب من محطة مصر بالاسكندرية. وأضاف المصدر، لمصراوي، أن صباح اليوم الثلاثاء، اصطدم قطار مميز بآخر بالقرب من محطة مصر، وأسفر عن وقوع عدة إصابات بسيطة لم يتم حصرها حتى الآن. و أوضح المصدر، أنه سيتم إعداد بيان من وزارة النقل للكشف عن تفاصيل الحادث.

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