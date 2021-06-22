تراند الفن: بالمجان.. تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية (صور)

أعلنّ المهندس عبدالشافي عبدالعزيز مسافر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في قرية “التلاتة” التابعة لمدينة الصالحية.

وقال “مسافر” في بيانٍ له، قبل قليل، إن الشركة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، انتهت من تركيب 20 عداد مياه مسبق الدفع للأسر الأكثر احتياجًا بقرية “التلاتة” التابعة لرئاسة مدينة الصالحية، وذلك دون تحمل تلك السر أية أعباء مادية، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية ودور الشركة في التواصل مع تلك الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إلى أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.

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تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية 01



تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية 02

