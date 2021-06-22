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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت آخر الأخبار 10 زيارة
أعلنّ المهندس عبدالشافي عبدالعزيز مسافر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في قرية “التلاتة” التابعة لمدينة الصالحية.
وقال “مسافر” في بيانٍ له، قبل قليل، إن الشركة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، انتهت من تركيب 20 عداد مياه مسبق الدفع للأسر الأكثر احتياجًا بقرية “التلاتة” التابعة لرئاسة مدينة الصالحية، وذلك دون تحمل تلك السر أية أعباء مادية، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية ودور الشركة في التواصل مع تلك الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إلى أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالمجان.. تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.