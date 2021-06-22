تراند الفن: بيان أمني بشأن أثيوبي مخالف تحدى رجال الأمن في مكة بعدم استطاعتهم القبض عليه – فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 9 زيارة

صحيفة المرصد – واس : صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت – بفضل الله – شرطة منطقة مكة المكرمة من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/1111-4.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.