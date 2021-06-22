- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 7 زيارة
صحيفة المرصد: تصدر اسم الصحافي الإسرائيلي ” إيدي كوهين”، منصة “تويتر” في المملكة، حيث دشن مغردون هاشتاقًا بعنوان “الدجاجة إيدي كوهين”.
ويأتي ذلك بعدما رسم رسام الكاريكاتير السعودي فهد الجبيري، “كوهين” على هيئة دجاجة، مما دفع “كوهين”، لتهديد “الجبيري”، عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلا:”فهد إبراهام الجبيري ورب موسى لخليك تبيع بيتك في مخرج 23”.
كما أن “الجبيري”، رسم “كوهين” في صورة على شكل دجاجة بدون ريش، حيث أظهرته بأنه عبارة عن دجاجة سقط ريشها بجانبها.
وكان “كوهين” تغزل في رسمة كاريكاتير للجبيري كتب عليها “أبو فلس انغلث من أمس مشان البطرول يازلمة”، فيما علق “كوهين” على الصورة، قائلا:”مجددا الرسام الكبير الأخ فهد يجلد الفلسطينيين”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الصحافي الإسرائيلى “كوهين” يهدد رسام الكاريكاتير “فهد الجبيري” بعدما رسمه على هيئة “دجاجة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.