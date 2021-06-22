تراند الفن: شاهد: الصحافي الإسرائيلى “كوهين” يهدد رسام الكاريكاتير “فهد الجبيري” بعدما رسمه على هيئة “دجاجة”

صحيفة المرصد: تصدر اسم الصحافي الإسرائيلي ” إيدي كوهين”، منصة “تويتر” في المملكة، حيث دشن مغردون هاشتاقًا بعنوان “الدجاجة إيدي كوهين”.

ويأتي ذلك بعدما رسم رسام الكاريكاتير السعودي فهد الجبيري، “كوهين” على هيئة دجاجة، مما دفع “كوهين”، لتهديد “الجبيري”، عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلا:”فهد إبراهام الجبيري ورب موسى لخليك تبيع بيتك في مخرج 23”.

كما أن “الجبيري”، رسم “كوهين” في صورة على شكل دجاجة بدون ريش، حيث أظهرته بأنه عبارة عن دجاجة سقط ريشها بجانبها.

وكان “كوهين” تغزل في رسمة كاريكاتير للجبيري كتب عليها “أبو فلس انغلث من أمس مشان البطرول يازلمة”، فيما علق “كوهين” على الصورة، قائلا:”مجددا الرسام الكبير الأخ فهد يجلد الفلسطينيين”.