تراند الفن: «عشان تلاقي شغل».. مستشار الرئيس يحدد الفئات المجبرة على تطعيم كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 مساءً - تحرص الحكومة على حماية المواطنين، بكل السبل، من فيروس كورونا المستجد، لذلك فرضت إجراءات احترازية عديدة، لتوفر حاليا أعداد كبيرة من لقاحات كورونا المتنوعة بالبلاد، لمنح الأفراد مزيدا من الحماية والوقاية، وهو ما ثبت فاعليته في تراجع أعداد الإصابات.

بين المنح والعقوبات.. مواقف دولية متباينة تجاه لقاحات كورونا

واتخذت عدة دول مواقف متباينة تجاه لقاحات كورونا، حيث شجعت بلدان بدعم التطعيمات عبر منح الهدايا الثمينة والرحلات، منهم هونج كونج الصينية، لذلك حفزت المواطنين عليه من خلال تقديم رحلات جوية وشقة جديدة بقيمة 10.8 مليون دولار، وفي أمريكا، أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية، إطلاق سحب «يانصيب»، للفوز بجائزة مليون دولار، بين الذين تلقوا اللقاح، فيما اتجهت مقاطعة «ماي تشايم» في إقليم تشيانغ ماي بشمال تايلاند، بإجراء قرعة للفوز ببقرة، الأمر الذي لاقي رواجا ضخما.

بينما فرضت دول أخرى عقوبات على رافضي لقاح كورونا، منهم روسيا، بعد إعلانها تعليق عمل الموظفين الرافضين لتطعيم «كوفيد -19»، في المناطق التي يكون فيها إلزاميًا بينهم مناطق الخدمات، وفي إقليم السند الباكستاني، تمّ حرمان رافضي التطعيم من رواتبهم، وهددت الفلبين بسجن هؤلاء الأفراد أيضا.

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مستشار الرئيس للصحة: العاملين في المنشآت السياحية والفنادق والمطارات يتلقون اللقاح إجباريا

وبعد الاتجاهين المختلفين في العالم إزاء المواقف من لقاحات كورونا، انتشرت عدة تساؤلات عن مدى تطبيق العقوبات في مصر، حيث أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن التطعيم في مصر اختياريا بين المواطنين، وأيضا بين أنواع التطعيمات المتوافرة حاليا.

وأضاف «تاج الدين» لـ«الوطن»، أن التطعيم حاليا إجباريا من أجل العمل لفئات محددة، وهم العاملين في الفنادق والمدن السياحية والمطارات، أي بالأماكن التي يحتك بها الفرد مع السياح، مع فرض إجراءات احترازية ووقائية قوية ومتعددة.

وتابع، أنه خلال المرحلة القادمة من المرجح أن يتم فرض على التطعيم على فئات أخرى، من أجل توفير مزيد من الحماية لهم، ومنحهم حماية مزدوجة من المرض، وتجنبا لانتشار الفيروس بين المواطنين، مشيرا إلى أنه في كل فترة يتم الحصول بها على كميات أكبر من اللقاحات، يتم السماح للمزيد من المواطنين للتطعيم.

وأوضح أنه حاليا يسير برنامج اللقاحات بنجاح كبير، فضلا عن زيادة أعداد الراغبين في التطعيم كل فترة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تلقيح عدد كبير من المواطنين قد يصل إلى 40% في ظل الإقبال على اللقاح.

فئات مستثناة من لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة سابقا، الفئات المستثناة من الحصول على اللقاح، وهم الأطفال الذين يبلغون أقل من 18 عامًا، ومن لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية، وكذلك ممن لديهم تاريخ إصابة بـ«كوفيد 19» شديد أدى إلى الدخول للمستشفى، وفي حال الإصابة الخفيفة بالفيروس أو دون أعراض الانتظار لمدة 3 شهور من تاريخ الإصابة، حتى يكون بالإمكان أخذ التطعيم، والسيدات الحوامل والمرضعات «عمر الطفل أقل من 6 أشهر»، أو من تخطط للحمل خلال 3 أشهر المقبلة.

كما تضم القائمة أيضا من لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى، وأصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات، وكذلك من يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة، مثل «إبرون، والكورت يي»، وأصحاب أمراض الأورام والسرطانات، ومرضى الدم مثل «السيولة»، وكذلك من يعانون من أمراض قلب شديدة.