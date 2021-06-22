فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 مساءً - تواصل مؤشرات البورصة ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث يتداول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» في الوقت الحالي عند مستوى 10188.39 نقطة، مرتفعاً 1.26% نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.11%، عند مستوى 2368.83 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.32%، عند مستوى 3327.35 نقطة. وارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.6%، عند 2222.39 نقطة. قيم وأحجام التداول بينما بلغت قيم التداولات 2.72 مليار جنيه، من خلال التداول على 292.46 مليون سهم، من خلال تنفيذ 30.124 ألف صفقة. وشهدت التداولات «وقت كتابة التقرير»، التداول على 179 سهماً، حيث ارتفع 84 سهما، فيما انخفض 61، واستقر 34 دون تغيير. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر «العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير» الارتفاعات بنسبة 10% ليبلغ مستوى 39.61 جنيه، تلاه سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بنسبة 8.5% عند سعر 6.51 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية» مرتفعا بنحو 8.4%، بالغا مستوى 20.33 جنيه. وجاء سهم «العربية للخزف – سيراميكا ريماس» الأكثر انخفاضا، بنسبة 10% ليتراجع عند سعر 7.48 جنيه، تلاه سهم «المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر » بنسبة 8.8% عند مستوى 0.861 جنيه، وحل ثالثا سهم «شارم دريمز للاستثمار السياحى» بنسبة 8.2% متراجعا عند مستوى 11.22 جنيه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع.. و«السبعيني» يتراجع وحيداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.