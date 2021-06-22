تراند الفن: “مكافحة الإدمان”: مركز علاجي متخصص في كل محافظة بحلول 2025

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 مساءً - قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر بحلول 2025 افتتاح مركز علاجي متخصص في كل محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم افتتاح ثلاثة مراكز علاجية جديدة حتى الآن.

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على فضائية “إكسترا نيوز”، أن البرنامج يطلق العديد من المبادرات التي من شأنها مكافحة الإدمان، ومن بينها قرية بلا إدمان، علاوة على المبادرات التي تم إطلاقها في المناطق العشوائية.

وأشار عسكر، إلى أن البرنامج يقدم العلاج بالمجان وبسرية تامة لكل من يتصل على الخط الساخن “16023”، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بذاك الملف، عبر تبنيها للاستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان.

وفي سياق منفصل، قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: إن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، هو حماية أرواح المواطنين، نافيًا ما تردد على بعض وسائل الإعلام عن تطبيقه كإجراء لتقليل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بدليل إعطاء فرصة 6 شهور للمتعاطي وعدم تنفيذه في الحال.

وأشار عثمان، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إلى موقف العاملين بالقطاع الخاص بعد تطبيق قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الصندوق يتلقى بالفعل طلبات من القطاع الخاص لإخضاع عامليها للكشف تعاطي المخدرات.