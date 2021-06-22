تراند الفن: «الثقافة» تطلق المنصة الرقمية لمعرض الكتاب 2021: «القراءة حياة»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 مساءً - أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المنصة الرقمية لمعرض الكتاب 2021، والتي تتضمن كل تفاصيل المعرض، والذي تنطلق فعالياته في 30 يونيو الجاري.

وذكرت وزيرة الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدورة الثانية والخمسين تحظى برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليكون المعرض صورةً واضحةً لقدرة مصر، وقوتها الناعمة، وواحدًا من مؤشرات دخول مصر عصر جديد، من التحول للرقمنة والدولة الحديثة.

وأشارت إلى أن المعرض يُنظم هذا العام في دلالة واضحة على حرص مصر رئيسًا وحكومة على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقومات الدولة الحديثة، التي تهتم بالثقافة والعلم لبناء مستقبلها، كما أنها تتعامل مع القراءة بوصفها خط المواجهة الأهم ضد الأفكار المتطرفة، بل وضد الظروف السلبية، ولذلك اختار المعرض لنفسه شعارًا دالًا هو في «القراءة حياة».

وقالت وزيرة الثقافة، إن معرض هذا العام، والذي يأتي في ظل ظروف استثنائية، يعد أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولةن لافتًا إلى إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» خلال فعاليات المعرض الذي سيخصص ركنًا خاصًّا يتراوح فيه سعر الكتاب من جنيه إلى 20 جنيهًا.

وتابعت وزيرة الثقافة، بأنه لأول مرة يتضمن المعرض هذا العام منصة إلكترونية بها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية «3D»، حيث سيتم يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

وتابعت: قررنا استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.