فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 مساءً - كتب- مصراوي:
قال د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه وردت معلومات عن وجود مصنعين ومخزن لإنتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة البحيرة دون ترخيص من وزارة الزراعة، تقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.
وأضاف سليمان، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه بعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالبحيرة)، تمت مداهمة المصانع والمخزن.
وتابع رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بأنه قد تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر، وكذلك مخاليط الأعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة ودون أي بيانات؛ والتي تجاوزت الـ106 أطنان، وقد تم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.
وشارك في الحملة كل من المهندس عبد العزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للأغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والعميد شريف رشدي, والعميد إيهاب أنور, والعقيد أحمد لبيب من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والدكتورة هند عطية, والدكتورة نهال كمال من الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بمديرية زراعة البحيرة, والنقيب نادر فوزي من مديرية أمن البحيرة.
ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمَي الواتس آب (01558626681- 01558626682).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الزراعة”: ضبط 106 أطنان أعلاف ومصنعين دون ترخيص في البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.