تراند الفن: تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.. الكشف عن أفضل 5 أنواع صحية من الخبز!

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف موقع “verywellfit” عن عدة أنواع من الخبز التي تساعد في انخفاض الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

خبز القمح الكامل

يحتوي خبز القمح الكامل بنسبة 100% على وفرة من الألياف والمواد المغذية – وهو أحد أفضل الاختيارات، ويحتوي على كميات متفاوتة من المعادن الأساسية مثل السيلينيوم والمنغنيز والكالسيوم والثيامين والفوسفور.

وهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض القلب.

الخبز المصنوع من حبوب متعددة

يمكن أن تجد الحبوب الكاملة الأخرى مثل الشوفان والقطيفة والحنطة السوداء والشعير والدخن طريقها إلى الخبز متعدد الحبوب للحصول على الألياف والبروتين والمغذيات الدقيقة المضافة.

وتعد إضافة مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة طريقة مهمة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة.

خبز الحبوب المنبتة

تحتوي الحبوب المنبتة على كميات أعلى من الفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد و”فيتامين سي” والزنك والمغنيسيوم، ما يجعلها لبنة صحية أخرى للخبز، إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من البروتين، ما يعني أنها قد تبقيك ممتلئا لفترة أطول.

خبز الشوفان

يحتوي الشوفان على نوع خاص من الألياف يسمى بيتا جلوكان، والذي يتميز بفوائد مثل خفض الكوليسترول الضار، واستقرار نسبة السكر في الدم، وخفض ضغط الدم. كما أنه غني بالألياف القابلة للذوبان بشكل خاص، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإمساك.

خبز بذور الكتان

هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف والدهون الصحية المتعددة غير المشبعة. قد تساعد إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي في الحماية من بعض أنواع السرطان، وكذلك تحسين صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البذور خالية من الغلوتين بشكل طبيعي، لذا فإن الخبز المصنوع منها (بدلا من القمح) يمكن أن يكون خيارا جيدا لمن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الغلوتين.