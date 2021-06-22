تراند الفن: مصر “الدولة الضيف” لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في عيده الفضي

التقى السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، في إطار ما أثمر عنه التعاون المصري الروسي من أن تكون مصر “الدولة الضيف” خلال الاحتفال الروسي باليوبيل الفضي لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الخامسة والعشرين عام 2022.

تأتي تلك الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد دخول آفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بينهما إلى حيز التنفيذ عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه في يناير الماضي.

وستتيح المشاركة المصرية في هذا المنتدى الاقتصادي الكبير، لا سيما خلال الاحتفال بمرور 25 عامًا على إنشائه، فرصًا واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والروسي على صعيديّ التجارة والاستثمار، من خلال ما سيشهده المنتدى في دورته المتميزة تلك من فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين، أخذًا في الاعتبار الزخم السياسي الذي سينتج عن تفضل رئيسيّ البلدين بالمشاركة في المنتدى.

جدير بالذكر أن للبلدين تاريخًا متميزًا ومثمرًا من التعاون في القمم والمنتديات الكبرى، ومن أبرزها قمة روسيا/إفريقيا التي استضافتها مدينة “سوتشي” الروسية في أكتوبر ٢٠١٩، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمشاركة القيادة السياسية في الدولتين، فضلًا عن المشاركة المصرية الفاعلة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أثناء دورته التي عُقدت خلال الفترة من ٢ إلى ٥ يونيو ٢٠٢١.