فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
التقى السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، في إطار ما أثمر عنه التعاون المصري الروسي من أن تكون مصر “الدولة الضيف” خلال الاحتفال الروسي باليوبيل الفضي لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الخامسة والعشرين عام 2022.
تأتي تلك الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد دخول آفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بينهما إلى حيز التنفيذ عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه في يناير الماضي.
وستتيح المشاركة المصرية في هذا المنتدى الاقتصادي الكبير، لا سيما خلال الاحتفال بمرور 25 عامًا على إنشائه، فرصًا واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والروسي على صعيديّ التجارة والاستثمار، من خلال ما سيشهده المنتدى في دورته المتميزة تلك من فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين، أخذًا في الاعتبار الزخم السياسي الذي سينتج عن تفضل رئيسيّ البلدين بالمشاركة في المنتدى.
جدير بالذكر أن للبلدين تاريخًا متميزًا ومثمرًا من التعاون في القمم والمنتديات الكبرى، ومن أبرزها قمة روسيا/إفريقيا التي استضافتها مدينة “سوتشي” الروسية في أكتوبر ٢٠١٩، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمشاركة القيادة السياسية في الدولتين، فضلًا عن المشاركة المصرية الفاعلة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أثناء دورته التي عُقدت خلال الفترة من ٢ إلى ٥ يونيو ٢٠٢١.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر “الدولة الضيف” لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في عيده الفضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.