تراند الفن: هل انتهى عصر إنتاج النفط؟.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان يجيب

صحيفة المرصد : جدد وزير الطاقة،الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام المملكة الوثيق الريادي والسبَّاق باتفاقية باريس للمناخ، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو تبني التكنولوجيات.

وردا على سؤال، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، عما إذا كان عصر إنتاج النفط قد انتهى، أم هل نحن حقا على مشارف مرحلة جديدة من تاريخ العالم، قال الأمير “لقد سئلت هذا السؤال أمس وإجابتي كانت أننا سنزيد من طاقتنا الإنتاجية”.

وأضاف “إننا واثقون تماماً، وليس الأمر بأننا قد قررنا ذلك فحسب بل إني أكرر أنكم قد ترون زيادات أكثر قادمة”.