- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت المرصد 4 زيارة
صحيفة المرصد : جدد وزير الطاقة،الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام المملكة الوثيق الريادي والسبَّاق باتفاقية باريس للمناخ، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو تبني التكنولوجيات.
وردا على سؤال، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، عما إذا كان عصر إنتاج النفط قد انتهى، أم هل نحن حقا على مشارف مرحلة جديدة من تاريخ العالم، قال الأمير “لقد سئلت هذا السؤال أمس وإجابتي كانت أننا سنزيد من طاقتنا الإنتاجية”.
وأضاف “إننا واثقون تماماً، وليس الأمر بأننا قد قررنا ذلك فحسب بل إني أكرر أنكم قد ترون زيادات أكثر قادمة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل انتهى عصر إنتاج النفط؟.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.