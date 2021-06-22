تراند الفن: 28 يونيو.. حنين حسام توقع قرار الإحالة للمحاكمة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:09 مساءً - حددت جهات التحقيق، 28 يونيو موعدا لتوقيع حنين حسام علي قرار الإحالة للمحاكمة، عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات علي الحكم الصادر ضدة بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر.

وكانت الأجهزة الأمنية فد ألقت القبض على حنين حسام “فتاة تيك توك”، بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، وقالت الفتاة في أول تعليق بعد ضبطها للقوة الأمنية: “أنا مش هاربة وكنت هسلم نفسي”.

وظهرت فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى، منتصف ليل أمس، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، أول أمس الأحد، المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار في البشر.

وقالت حنين حسام: “أنا عمري ما آذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني آدم”.

وتابعت حنين حسام: “أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطش في حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي”.

وأوضحت حنين: “من يوم 18 إبريل في 2020 لحد دلوقتي روحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقائق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة”.

وذكرت حسام: “أنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا”.

وقال المستشار محمد الجندي، رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم” إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، السعي الحسيس الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها، حيث تحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في الانهيار.”

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام، فتاتي “التيك توك” وآخرين تهم الاعتداء على قيم المجتمع المصري ومبادئ الأسرة من خلال استدراج الفتيات واستغلالهن، عبر البث المباشر علي التيك توك مع تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل تحقيق نسبة معينة من مشاهدة، بنشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة المتابعين لها.