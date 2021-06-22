تراند الفن: تأجيل محاكمة متهم بقتل مندوب جمعية أهلية بسبب قسط قرض في المنيا

أجّلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة “أ. ح. س” 45 عامًا، والمتهم بقتل “ع. ل. إ” 35 عامًا، مندوب جمعية أهلية داخل إحدى قرى مركز المنيا، إلى اليوم الأول من دور شهر يوليو المُقبل مع استمرار حبس المتهم.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن قرار المحكمة بالتأجيل جاء للمرافعة مع استمرار حبس المتهم بقتل مندوب الجمعية الأهلية مع سبق الإصرار والترصد يوم الأربعاء 24 من شهر فبراير الماضي.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات، أفادت أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض “سكين”، وهرول خلف المجني عليه، وما أن ظفر به فطعنه في قلبه فأدوت بحياته على الفور، وذلك بسبب نشوب خلاف حاد بينهما جراء مطالبة المجني عليه المتهم بقسط شهري من قرض حصل عليه من جمعية “تساهيل الخيرية” والكائنة بقرية طوة التابعة لمركز المنيا.