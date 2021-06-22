فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
أجّلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة “أ. ح. س” 45 عامًا، والمتهم بقتل “ع. ل. إ” 35 عامًا، مندوب جمعية أهلية داخل إحدى قرى مركز المنيا، إلى اليوم الأول من دور شهر يوليو المُقبل مع استمرار حبس المتهم.
وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن قرار المحكمة بالتأجيل جاء للمرافعة مع استمرار حبس المتهم بقتل مندوب الجمعية الأهلية مع سبق الإصرار والترصد يوم الأربعاء 24 من شهر فبراير الماضي.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات، أفادت أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض “سكين”، وهرول خلف المجني عليه، وما أن ظفر به فطعنه في قلبه فأدوت بحياته على الفور، وذلك بسبب نشوب خلاف حاد بينهما جراء مطالبة المجني عليه المتهم بقسط شهري من قرض حصل عليه من جمعية “تساهيل الخيرية” والكائنة بقرية طوة التابعة لمركز المنيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تأجيل محاكمة متهم بقتل مندوب جمعية أهلية بسبب قسط قرض في المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.