تراند الفن: حنين حسام تتصدر تريند تويتر بعد القبض عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 مساءً - تصدر اسم حنين حسام، المعروفة باسم “فتاة التيك توك”، تريند تويتر، بعدما تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليها تنفيذًا للحكم الذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تغريمها 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من ظهورها على فيديو على موقع إنستجرام تسغيث فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب حسام باسم عماد رشاد: “مستاء مما حدث لـ”حنين حسام”، إرضاءً للضمير الجمعي.

وقال آخر: “دينامية كبش الفداء، يحتاج المجتمع أن يشير إلى أحد ما ويقول هذا هو الشرير، ليشعر أفراده بشعور أفضل تجاه أنفسهم، نسقط عوارتنا وصوتنا ونحاكمه في الخارج، لنتمكن من النوم، هي فقط فتاة تافهة لا أكثر ولكنها ليست مجرمة بهذا القدر”.

ورأى آخر: “حنين حسام خلاص غلطانة وهي 19 سنة أدبحها بقي وأطلعها بعد 10 سنين بجريمة مخلة بالشرف وأخليها صاحبة سوابق لا شغل في شركة ولا جوازه عدلة ولا رفعة راس في الشارع طب أفرض غرامة غليظة وتمضي علي تعهد بعدم الظهور في أي موقع خاص بالسوشيال ميديا كررتها أحبسها”.

وعلق حساب آخر باسم هاجر: “حنين حسام مظلومة”، بينما قالت إلهام: “حنين حسام مننكرش أنها غلطت بس لازم تفهم هي والكل الأول، الغلط في أية ونوضحه ونفهمه للشباب اللي زيها والعقاب يناسب الغلط، الحكم كتير ١٠ سنين كتير ومشدد كمان حرام”.

إلى جانب إسراء التي كتبت: “عايزه بس أقول حاجه للناس الي بتشمت وفرحانه فيهم مش علشان إحنا ذنوبنا مستخبيه نتنطط علي اللي ذنوبهم ظهرت، لا تظنوا إننا صالحين نحن فقط مستورين”.

وعلق حساب آخر: “مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، حنين حسام”.