تراند الفن: الكشف عن موقع اختباء فتاة التيك توك حنين حسام قبل القبض عليها

صحيفة المرصد: كشف مصدر أمني مصري، أن فتاة “تيك توك” حنين حسام، تم القبض عليها بعد اختبائها عند أقاربها بمحافظة القليوبية، إذ جرت عملية القبض عليها في غضون 5 دقائق.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، أكد المصدر أن الفتاة هربت إلى القليوبية منذ أبريل الماضي، وتحديدا فور صدور أمر محكمة جنايات القاهرة بالقبض عليها وحبسها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد مكانها بعد الفيديو التي نشرته، وكذا بعد تحريات مكثفة، واستخدام التقنيات الحديثة.

يذكر أن حنين ظهرت في مقطع فيديو فجر اليوم الثلاثاء، قالت فيهما إنها تتلقى العلاج، وتبرئ ساحتها من الاتهامات المنسوبة إليها، التي صدر بموجبها حكم قضائي ضدها بالسجن المشدد، كما ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي منهارة للتدخل في قضيتها.