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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: كشف مصدر أمني مصري، أن فتاة “تيك توك” حنين حسام، تم القبض عليها بعد اختبائها عند أقاربها بمحافظة القليوبية، إذ جرت عملية القبض عليها في غضون 5 دقائق.
وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، أكد المصدر أن الفتاة هربت إلى القليوبية منذ أبريل الماضي، وتحديدا فور صدور أمر محكمة جنايات القاهرة بالقبض عليها وحبسها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد مكانها بعد الفيديو التي نشرته، وكذا بعد تحريات مكثفة، واستخدام التقنيات الحديثة.
يذكر أن حنين ظهرت في مقطع فيديو فجر اليوم الثلاثاء، قالت فيهما إنها تتلقى العلاج، وتبرئ ساحتها من الاتهامات المنسوبة إليها، التي صدر بموجبها حكم قضائي ضدها بالسجن المشدد، كما ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي منهارة للتدخل في قضيتها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن موقع اختباء فتاة التيك توك حنين حسام قبل القبض عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.