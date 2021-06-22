فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 مساءً - كتب – علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، بحوزتهما كمية من مخدر البودر أثناء استقلالهما سيارة في منطقة المرج. كشفت تحريات الاجهزة الأمنية أن شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بالقاهرة، ضبط أثناء استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما كمية من البودر المخدر– هاتف محمول – مبلغ مالي. وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمن القاهرة يضبط عاطلين بحوزتهما كمية من البودر المخدر في المرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.