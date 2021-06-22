تراند الفن: 3 علامات إذا ظهرت على يدك فأنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية قاتلة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أوضح أطباء أنه عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب، تحدث نوبة قلبية، والتي خلالها وفق مركز جونز هوبكنز ميديسن تبدأ خلايا العضلات داخل العضو في الموت.

وأشار الأطباء إلى 3 علامات إذا ظهرت على يديك قد تدق ناقوس الخطر من إمكانية إصابتك بنوبة قلبية قاتلة، ومنها: 1-طفح جلدي على الأصابع: وجود “طفح جلدي أصفر يميل إلى البرتقالي” على أصابعك يدل ذلك على مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة للغاية التي قد تلعب دورا في تصلب الشرايين، بحسب موقع express.

وأشارت جمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول: “من المعروف أن المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية تساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب”.

2- بقعة داكنة تحت الأظافر:”يمكن رؤية مؤشر آخر محتمل لمرض القلب على أظافرك إذا لم تضرب أو تصدم أصابعك مؤخرا، وتظهر بقعة داكنة تحت الأظافر، فقد تكون علامة تحذير على مشكلة في القلب”، كما أن ظهور نقاط صغيرة من الدم المحتبسة تحت ظفرك يمكن أن تشير إلى وجود عدوى في بطانة قلبك أو الصمامات، تسمى التهاب الشغاف، وفق “سبوتنيك”.

3. الأصابع الزرقاء أو الرمادية: تدل على مشاكل في القلب، ويمكن أن يكون هذا التغير في اللون نتيجة لقلة الدم الغني بالأكسجين في الدورة الدموية، ويحدث هذا في الغالب بسبب ضيق الأوعية الدموية المسدودة وهي علامة مميزة لأمراض القلب.