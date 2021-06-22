تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 12 حالة وفاة ، و 920 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 476882 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 458048 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7703 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :