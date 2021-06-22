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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد – واس : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 32.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10891.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ذيب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وشاكر، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإعادة السعودية، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت أم القرى، والإنماء طوكيو م فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.50%.
فيما كانت أسهم شركات العقارية، وشاكر، والصقر للتأمين، ومدينة المعرفة، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، والأهلي، وذيب، والفخارية، وشاكر هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وتمت اليوم الثلاثاء، صفقة خاصة في السوق السعودي على “أرامكو السعودية” بقيمة بلغت 44.1 مليون ريال، مقابل 1250000 سهماً.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. وصفقة خاصة على سهم شركة بأكثر من 44 مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.