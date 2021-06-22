تراند الفن: تطبق من الشهر المقبل.. “التأمينات” تعلن قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 13 % اعتبارًا من أول يوليو القادم، بتكلفة تقدر بـ 31 مليار جنيه سنويًا لنحو 10.5 مليون مستحق.

وأضافت “التأمينات”، أن قيمة المعاشات المنصرفة في عام 2014 بلغت 85.5 مليار جنيه؛ من أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، وبعد الزيادة التي ستطبق بدءًا من الشهر القادم ستصل قيمة الزيادة سنويًا في العام المالي 2021/2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه.

وأوضحت التأمينات، أن الزيادات ستكون بزيادة 130 جنيه لكل ألف جنيه، وتأتي قيمة الزيادات كالتالي:

– 1000 جنيه، يزيد بنحو 130 جنيهًا.

– 2000 جنيه، يزيد بقيمة 260 جنيهًا.

– 3000 جنييه، يزيد بقيمة 390 جنيهًا.

– 4000 جنيه، يزيد بقيمة 520 جنيهًا.

– 5000 جنيه، يزيد بقيمة 650 جنيهًا.

– 6000 جنيه، يزيد بقيمة 780 جنيهًا.

– 7000 جنيه، يزيد بقيمة 910 جنيهًا.

– 8000 جنيه، يزيد بقيمة 1053 جنيهًا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه.

كما وجه أيضًا بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.