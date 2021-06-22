تراند الفن: رسميًا.. بريطانيا تسمح بحضور 60 ألف مشجع في نهائي اليورو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

قررت الحكومة البريطانية، رسميًا السماح بحضور جماهير مكثف في مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 الجارية الفترة الحالية. وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن حكومة البلاد سمحت بشكل رسمي بتواجد 60 ألف مشجع في مباريات نصف النهائي والنهائي والمقامة على ملعب ويمبلي. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في الحادي عشر من يوليو المقبل في العاصمة لندن. وشهدت الساعات الأخيرة أصوات تطالب بنقل المباراة النهائية، من العاصمة لندن بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات من بينها رئيس وزراء إيطاليا والذي أعلن اعتراضه. 4 لاعبين في الصدارة.. تعرف على قائمة هدافي اليورو 2020

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